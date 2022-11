WK-nieuws 29 novemeber | Bale denkt niet aan stoppen bij Wales, Britse staatssecretaris draagt OneLove-band

Met video Italiaan die WK-veld oprende met vre­des-regenboog­vlag is snel vrij

De 35-jarige Italiaan die tijdens een voetbalwedstrijd op het WK in Qatar het veld oprende in een shirt met politieke boodschappen en met een regenboogkleurige ‘vredesvlag’ in zijn handen, is kort na zijn aanhouding vrijgelaten. Hij wordt niet vervolgd en mag in Qatar blijven, aldus verscheidene bronnen.

29 november