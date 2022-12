WK-nieuws 3 december: Oranje speelt zevende kwartfinale, Harry Kane bewaart beste voor knock-outfase

Column Tijgerbal­sem in de onderbroek, of shampoo uitgieten over het hoofd: hoe zou het zijn met de kleedkamer­hu­mor bij Oranje?

Hoe zal het gesteld zijn met de kleedkamerhumor bij Oranje? Ik maak me zorgen als ik ze in Qatar zo emotieloos zie lummelen, zo kil, zo niksig. Waar was in de eerste drie wedstrijden hun spelvreugde? Wat voor inspiratie doen de bv’tjes van Oranje op in de kleedkamer, los van hun zucht naar succes?

