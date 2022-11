WK voetbal 2022 | Dit is het schema van Oranje: zo laat traint Louis van Gaal in Qatar

met video WK kan nu echt beginnen: selectie Nederlands elftal stapt in vliegtuig naar Qatar

Voor het Nederlands elftal is de voorbereiding op het WK nu echt begonnen. De selectie van Louis van Gaal, die gisteren bij elkaar kwam voor een training in Zeist, is vanmorgen om 12.30 uur in het vliegtuig naar Qatar gestapt.

