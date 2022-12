WK Voetbalpodcast | ‘De zaak Henk Fraser is uniek in Nederland’

Het gaat in de AD Voetbalpodcast niet alleen over het WK deze aflevering. Frankrijk-Marokko wordt besproken door Sjoerd Mossou en Etienne Verhoeff, maar ook de zaak Henk Fraser komt aan bod. De trainer werd door FC Utrecht aan de kant gezet na grensoverschrijdend gedrag.

FC Utrecht en Henk Fraser was nog geen gelukkig huwelijk dit seizoen. Het rommelde al een tijdje intern. Deze week ging het mis. De trainer sloeg door op de training en greep naar de keel van Amin Younes. De club greep in en Fraser is niet langer de trainer van de club. ‘De zaak Fraser is heel bijzonder en valt niet los te zien van deze tijd met grensoverschrijdend gedrag. Als club heb je te maken met andere grenzen van het toelaatbare. Fraser zal zich al tijden kapot geërgerd hebben aan Younes. Dan escaleert het zo. Bovendien heeft FC Utrecht enorm veel spelers. Dat moet je maar kunnen managen.’

In Doha plaatste Frankrijk zich voor de finale van het WK 2022. Ten koste van publiekslieveling Marokko. ‘Het was een boeiende wedstrijd. Niet razend spannend. Door die vroege goal van Frankrijk voelde je dat het voor Marokko moeilijk zou worden. Maar Marokko heeft het geweldig gedaan dit toernooi. Ze waren het team van het WK. Groots en meeslepend wat ze hebben laten zien. Een beetje het gevoel dat je in 1990 met Kameroen had.’

