WK Voetbalpodcast | ‘Louis van Gaal houdt zijn kaarten tegen de borst’

Hoe gaat Oranje spelen tegen Ecuador? En waar liggen de kansen? De gekte op de persconferenties. Problemen in Duitsland. En weer sneuvelt een oud-international als trainer. In de AD WK Voetbalpodcast neemt Etienne Verhoeff het door met Maarten Wijffels en Mikos Gouka.

,,Van Gaal heeft de kaarten tegen de borst gehouden wat betreft de opstelling. Hij wil de bondscoach van Ecuador niet wijzer maken”, vertelt Wijffels over de laatste persconferentie voor de wedstrijd. ,,Het is wel mooi die poule van Nederland eigenlijk he. Een Afrikaans, Zuid-Amerikaans en een land uit het Midden-Oosten in de poule. Dat zijn allemaal verschillende speelstijlen.”

Volledig scherm Etienne Verhoeff, Maarten Wijffels en Mikos Gouka. © Maarten Visser

Wat is er specifiek aan de speelstijl van Ecuador? Gouka: ,,Ecuador schermt alleen de passlijnen af. Die zetten niet over het hele veld druk zoals Europese landen. Ze schuiven mee. Alleen als het tempo omhoog gaat is dat bijna niet aan te lopen. Je zult snel tussen de linies moeten passen.”

,,Er ligt wel ruimte achter de verdediging’, vult Wijffels aan. ,,Daar zal je moeten komen met de bal. Davy Klaassen kan dat. Gakpo ook.”

Duitsland heeft zichzelf ook in de nesten gewerkt. Die moeten de tweede groepswedstrijd winnen tegen Spanje. Anders is het over en uit. Net als in 2018. ,,Van Gaal duidde op de persconferentie wat er met Duitsland gebeurt tegen Japan. Volgens hem hielden de Duisters de teamdiscipline niet vol. Het Nederlands Elftal onder Van Gaal lukt dat wel. Daarom heeft hij maar twee duels verloren als bondscoach: Ierland en Portugal. Oranje houdt die teamdiscipline wel vol.”

