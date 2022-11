Worstelend Oranje na goals Gakpo en Klaassen in slotfase langs Senegal bij WK-start

De weg naar wereldgoud is nog lang, het spel van Oranje was ronduit moeizaam, maar kort voor tijd brak Cody Gakpo alsnog de ban tegen Senegal. Davy Klaassen besliste de wedstrijd in blessuretijd: 2-0. Hoe matig ook, het Nederlands elftal ligt op koers.

Op zijn knieën gleed Cody Gakpo richting de zijlijn in Doha, zes minuten voor tijd, brullend van vreugde, achtervolgd door een sliert van Oranje-spelers. De bevrijdende 1-0 zorgde voor zichtbare opluchting bij het Nederlands elftal, in een wedstrijdfase waarin niemand nog rekende op een overwinning.

Want de energie leek al langzaam weg te vloeien in het Al Thumama-stadion. Kansen kreeg Oranje nog amper, maar vanuit het niets was het opeens raak. Frenkie de Jong verstuurde een handig boogballetje, Senegal-doelman Édouard Mendy timede verkeerd en Gakpo kopte raak: 1-0.

Invaller Davy Klaassen bracht de eindstand vlak voor tijd nog op 2-0, enigszins vertekend. Kort daarvoor was het nog even spannend geweest: Papa Gueye schoot verraderlijk en hard in de korte hoek, maar de debuterende keeper Andries Noppert redde uitstekend, gestrekt en met één hand.

Bondscoach Louis van Gaal zag het tevreden aan: juist Nopperts kwaliteiten op schoten bezorgden de doelman van Heerenveen een sensationele basisplaats op het WK.

Volledig scherm © REUTERS

Nederland speelde niettemin moeizaam, negentig minuten lang zoekend naar ruimte en ritme. Te weinig spelers haalden hun topniveau, waarbij zelfs Frenkie de Jong een zeldzaam slordige wedstrijd speelde. Te vaak leidde de middenvelder met balverlies een Senegalese counter in, te weinig had hij de macht om het spel van Oranje echt op gang te brengen.

En zo waren er wel meer tegenvallers bij Nederland. Matthijs de Ligt oogde bij vlagen wild en onrustig, bij de creatieve spelers Cody Gakpo en Steven Bergwijn ontbrak de finesse. De vleugelbacks Denzel Dumfries en Daley Blind kwamen vaak te weinig of te laat aan de bal.

Niet in de laatste plaats Noppert bleef wél keurig overeind. Na rust eerst op een schot in de korte hoek van Boulaye Dia, daarna toen Idrissa Gueye een bal recht op hem af schoot en vervolgens vlak na de 1-0. Ook dat vertelde veel: ook in de tweede helft was Senegal gelijkwaardig aan Oranje.

Volledig scherm © REUTERS

De entourage in Doha hielp daarbij ook niet echt mee, dat moet gezegd. Laag op de tribunes had zich een grote Senegalese drumband verzameld die zo onophoudelijk, snoeihard en monotoon op trommels stond te rammen, dat het vrijwel onmogelijk was elkaar ook maar enigszins te verstaan.

Aanzwellend onder het dak van het Al Thumama-stadion was het kabaal lange tijd oorverdovend, gekmakend haast - en ogenschijnlijk had dat lawaai ook invloed op het spel op het veld. Oranje oogde onrustig, de onderlinge coaching leek vaak te ontbreken, met een reeks van slordigheden en misverstanden tot gevolg.

Toch kreeg Nederland wel degelijk kansen. Al na vijf minuten had Steven Bergwijn de bal voor het binnenglijden, na een uitstekende aanval over rechts. Vincent Janssen kaatste de bal uitstekend op de doorgelopen Cody Gakpo, die de bal breed legde, maar Bergwijn kwam een paar centimeter tekort om te scoren.

Het was een aanval die onderstreepte dat er wel degelijk ruimte lag in de geblokte Afrikaanse defensie, mits Oranje de zorgvuldigheid kon opbrengen. Maar juist daar ontbrak het vaak aan. Na negentien minuten was het Frenkie de Jong die een opgelegde kans kreeg na een snelle uitbraak, maar de middenvelder treuzelde net te lang voor keeper Édouard Mendy.

Volledig scherm © AFP

Aan de overkant was Senegal lange tijd slechts af en toe dreigend, zonder veel uitgespeelde kansen af te dwingen. Vleugelspits Ismaïla Sarr kwam twee keer gevaarlijk in schietpositie, De Jong zorgde even voor paniek met een achteloze bal door het midden, maar dat was het ook wel. Keeper Andries Noppert kreeg alle gelegenheid om rustig in de wedstrijd te groeien.

Na rust oogde het spel korte tijd iets beter verzorgd, geholpen doordat de Senegalese drumband enigszins gas terugnam in volume. Virgil van Dijk kreeg een goede kopkans uit een corner, maar het doelgevaar bleef gering. Ook de entree van topscorer Memphis Depay veranderde het spelbeeld niet echt: Senegal maakte er een fysieke strijd van en hield de ruimtes klein, Nederland kwam nooit echt tot vloeiend aanvalsspel.

Oranje dankte de zege vooral aan een momentopname, maar de vreugde was er niet minder om. Zeker niet toen Davy Klaassen ook nog 2-0 maakte, handig reagerend op een rebound na een schot van Memphis.

Speltechnisch valt er weliswaar nog volop te verbeteren, de 2-0 zege zette het Nederlands elftal keurig op koers.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

| Speelschema

Het Nederlands elftal opent het WK op 21 november om 17.00 uur tegen Senegal, één dag na het openingsduel Qatar-Ecuador. Bekijk het complete speelschema in Qatar. Bekijk hier het speciale WK-matchcenter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.