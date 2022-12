‘Zilveren’ Fransen door tienduizenden fans gehuldigd in Parijs: ‘We hebben veel tegenslagen gehad’

De selectie van bondscoach Didier Deschamps landde om 20.00 uur op het vliegveld van de Franse hoofdstad en stapte vervolgens in een touringcar die de spelers afzette bij Hotel de Crillon. Vanaf het balkon zwaaiden topscorer Kylian Mbappé, doelman Hugo Lloris en de andere spelers naar de fans. Volgens schattingen waren zo’n 10.000 tot 20.000 mensen verzameld op het plein, al waren er ook Franse media die spraken over bijna 50.000 fans.

,,We willen de Franse fans bedanken voor hun steun”, nam bondscoach Deschamps het woord. ,,We hebben enorme emoties gedeeld en de nederlaag van gisteren doet uiteraard pijn, maar we mogen niet vergeten dat deze groep veel tegenslagen heeft gehad. Voor mijn spelers is het erg belangrijk om dit publiek te begroeten.”

Voor aanvoerder Lloris bood de aanwezigheid van de fans toch wat troost. ,,Erkenning is belangrijk, ook al wilden we hier met de beker staan. Het was stil tijdens de terugreis, maar we zijn ook trots. We hebben veerkracht getoond en zijn een groep gebleven.”