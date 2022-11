Zo kijken de Qatari naar ons: ‘Jullie moeten ook respect hebben voor onze cultuur’

Ajax-aanvaller Mohammed Kudus bezorgt Ghana zege in meeslepend gevecht met Zuid-Ko­rea

Mohammed Kudus heeft zijn land Ghana een uitstekende dienst bewezen. De 22-jarige Ajacied droeg in een heerlijk voetbalgevecht met twee treffers bij aan de 3-2 overwinning op Zuid-Korea, waardoor de Black Stars weer helemaal in de race zijn voor een plek in de achtste finales van het WK in Qatar. Vrijdag (16.00 uur) wacht een volgend gevecht met Uruguay, na de voorgeschiedenis van 2010 een wedstrijd om nu al naar uit te kijken.

28 november