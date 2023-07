Aanvoerster Zambia zakt voor gendertest, maar mag toch gewoon spelen op WK

Vorig jaar moest Zambia haar aanvoerster nog missen op de Afrika Cup. Toen werden voorafgaand aan het toernooi zeer hoge waarden aan testosteron – het voornaamste mannelijke geslachtshormoon – in Banda’s bloed gevonden. Ze was er wel bij op de Olympische Spelen van Tokio, waar ze een hattrick maakte tegen Nederland. De Oranje Leeuwinnen boekten desondanks een monsterzege : 10-3.

Ook op het WK is ze dus van de partij, omdat de FIFA de deelnemende landen zelf laat instaan voor de onderzoeken. In de Duitse krant Bild lichtte de wereldvoetbalbond die beslissing toe. ,,De deelnemers aan het WK vrouwenvoetbal verzekeren ons dat ze hun eigen, interne onderzoeken uitvoeren en dat die duidelijk bewijzen dat al hun speelsters van het vrouwelijke geslacht zijn.’’ Ook Banda dus.

Tegenwoordig gaat het dan om bloedtesten of dna-testen, maar voor het WK van 2011 moesten vrouwelijke speelsters hun geslachtsdelen laten controleren door een arts. Iets wat voormalig Zweeds international Nilla Fischer aankaartte in haar biografie .

Dat Banda een belangrijke pion is voor de Zambiaanse nationale ploeg, bewees ze vorige week vrijdag nog door twee keer te scoren in een oefenduel met Duitsland.

Het WK gaat op 20 juli van start. Zambia is ingedeeld in een poule met Spanje, Japan en Costa Rica. De Oranje Leeuwinnen zitten in een groep met de Verenigde Staten, Portugal en Vietnam.