Australië voor het eerst naar halve finales WK na zinderende penaltyreeks, ‘Van Gaaltje’ helpt Frankrijk niet

Een bloedstollende kwartfinale in een volgepakt Suncorp Stadium in Brisbane moest worden beslist vanaf de penaltystip. Bondscoach Hervé Renard deed een ‘Van Gaaltje’, maar zijn truc werkte niet. Bij de twintigste strafschop viel het doek voor Frankrijk. Australië bereikte voor het eerst in de historie de halve finales van het WK.

Op voorhand zou het hoe dan ook een historische kwartfinale worden. Nog nooit bereikte zowel Australië of Frankrijk de halve eindstrijd. Het gastland strandde drie keer in de kwartfinales, Frankrijk de afgelopen twee edities van het wereldkampioenschap. 50.000 uitzinnige fans hadden zich in het Suncorp Stadium verzameld om het gastland een ronde verder te schreeuwen.

De supporters zullen waarschijnlijk geen nagels meer over hebben. Zo spannend werd de slijtageslag, met een zenuwslopende penaltyserie als slotstuk. In de reguliere speeltijd werd niet gescoord (0-0), al kreeg zowel Australië en Frankrijk dotten van kansen. In de verlenging dacht Frankrijk massaal feest te kunnen vieren, maar Wendie Renard beging een duwfout bij de eigen goal van Alanna Kennedy en het feest ging niet door.

Dus viel de beslissing vanaf elf meter. Maar vlak voor het begin van de strafschoppenserie had bondscoach Hervé Renard nog een verrassing in huis. Hij wisselde zijn doelvrouw voor penaltyspecialiste Solene Durand en deed ‘een Van Gaaltje’. Bondscoach Louis van Gaal paste die truc in 2014 op het WK voor het eerst toe door Tim Krul in te brengen voor Jasper Cillessen. U weet hoe dat afliep: Krul werd de held van de penaltyserie tegen Costa Rica. Ook Durand leek een heldenrol te gaan vertonen, ware het niet dat haar ploeggenoten niet over ijs in de aderen beschikte. Bovendien toonde Mackenzie Arnold zich ook een heuse penaltykiller.

Doelvrouw komt te vroeg van de lijn

Spannender en spannender werd de strafschoppenserie, want toen alle specialisten waren geweest moesten de voetbalsters die liever niet achter de bal wilden gaan staan. Lang ging het goed en werd er amper gemist. Kenza Dali moest zelfs twee keer aanleggen, omdat Mackenzie Arnold te vroeg van haar lijn kwam. Met de bibbers in de benen miste ze ook haar tweede poging. Clare Hunt kon het afmaken, maar ook zij faalde.

De druk lag op de schouders van de 19-jarige Vicki Becho. Maar zij kon het niet aan. Cortnee Vine wel. Zij schoot Australië na een bloedstollende kwartfinale voor het eerst in de historie naar de halve eindstrijd. Brisbane stond op zijn kop. Het gastland zit nog in het toernooi en speelt tegen Engeland of Colombia.

bekijk belangrijke updates Australië treft Engeland of Colombia in de halve finales van het WK. Dat duel is hier live te volgen om 12.30 uur. Bedankt en tot een volgende keer! Penaltyserie Strafschop 1 mis: zwakke strafschop Frankrijk. Arnold stopt de penalty van Bacha

Strafschop 2 raak: Foord scoort, Durand zit wel in de goede hoek

Strafschop 3 raak: Diani zet Arnold op het verkeerde been en scoort

Strafschop 4 mis: Catley mist en specialiste Durand doet haar werk

Strafschop 5 raak: vedette Renard stuurt Arnold naar de andere hoek

Strafschop 6 raak: Kerr schuift de strafschop net naast de keeper binnen

Strafschop 7 raak: Frankrijk weer aan de leiding dankzij Le Sommer

Strafschop 8 raak: Fowler poeiert haar pingel snoeihard in de hoek: 3-3

Strafschop 9 mis: Arnold tikt de strafschop van Perissettegen de paal. Australië kan het afmaken

Strafschop 10 mis: Doelvrouw Arnold wil het zelf doen, maar ook zij raakt de paal!

Strafschop 11 raak: Arnold zit er met haar vingertoppen aan, maar Geyoro scoort

Strafschop 12 raak: Ook Gorry scoort via de doelvrouw

Strafschop 13 raak: Snoeihard via de lat schiet Karchaoui raak

Strafschop 14 raak: Met een kleine tussenstap stuurt Yallop de keepster de andere kant op

Strafschop 15 raak: Hoe lang gaat het nog duren? Lakrar scoort ook

Strafschop 16 raak: Carpenter scoort via de binnenkant van de paal, wat een ontlading

Strafschop 17 mis (eerste poging): Dali mist, maar wacht: Arnold lijkt te vroeg van haar lijn gekomen. De penalty moet worden overgenomen

Strafschop 17 (tweede poging) mis: Arnold stopt de penalty opnieuw.

Strafschop 18 mis: Hunt verzuimt Australië naar de halve finales te schieten

Strafschop 19 mis: Becho stuurt Arnold naar de andere hoek maar ze schiet op de paal

Strafschop 20 raak: Australië naar de halve finales! Tweede verlenging afgefloten Australië en Frankrijk gaan strafschoppen nemen. Bij Frankrijk is de doelvrouw gewisseld voor de penaltyserie. Werkt de truc die Louis van Gaal als eerste toepaste ook vandaag? Élisa De Almeida wordt vervangen door Ève Périsset Pauline Peyraud-Magnin wordt vervangen door Solène Durand Kyra Cooney-Cross wordt vervangen door Tameka Yallop Eerste verlenging afgefloten Hayley Raso wordt vervangen door Cortnee Vine Gele kaart voor Katrina Gorry Start eerste verlenging Einde tweede helft Geen doelpunten na negentig minuten voetbal. Dus verlengen in deze vermakelijke kwartfinale waar beide landen kansen krijgen. Sandie Toletti wordt vervangen door Vicki Bècho Emily Van Egmond wordt vervangen door Sam Kerr Tweede helft afgetrapt Einde eerste helft Frankrijk domineerde in de eerste helft en kon in de twaalfde minuut op voorsprong komen, maar van dichtbij werkte Lakrar de bal over. Vlak voor rust kreeg Fowler een kans voor open doel, maar De Almeida gooide zich voor het schot. Ruststand: 0-0. Eerste helft afgetrapt De kwartfinale is begonnen. Wie gaat het opnemen tegen misschien wel het Engeland van Sarina Wiegman? Heerlijk sfeertje in Brisbane Het Suncorp Stadium is stijf uitverkocht. Liefst 75.000 supporters willen de kwartfinale tussen Australië en Frankrijk zien. © ANP / EPA © ANP / EPA © AFP © AP © AP Er wordt hoe dan ook historie geschreven vandaag. Zowel Australië als Frankrijk reikte nooit verder dan de kwartfinales op het wereldkampioenschap. Het gastland strandde al drie keer in deze ronde, Frankrijk de laatste twee edities van het WK. Goedemorgen en welkom bij dit liveblog van de kwartfinale tussen gastland Australië en Frankrijk. Hier mist u niets van alle hoogtepunten. De aftrap is om 09.00 uur (Nederlandse tijd) in Brisbane.

