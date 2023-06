Carrière afgevallen Kika van Es tóch nog niet voorbij: verdediger sluit weer aan bij Oranje Leeuwinnen

Van Es maakte enkele weken geleden aan deze krant bekend te stoppen met voetballen. Na een zware periode, waarin ze een miskraam kreeg, vertelde ze dat ze haar kinderwens voorop wilde zetten. In de tussentijd hield ze altijd contact met bondscoach Andries Jonker, die haar ook bij de voorselectie voor het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. ,,Ik weet wat er van me verwacht wordt en ik ben blij dat ik mijn carrière met deze meiden mag afsluiten. Of dat nu nog één week, twee weken of zeven weken duurt”, zei Van Es daarover.