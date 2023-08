Column Vivianne Miedema | Spanje in een grote finale is bizar, zeker als je weet dat de drie beste speelsters thuiszitten

analyse Onder Andries Jonker zijn de lach en inspiratie weer terug, maar winnen van een topland lukte de Oranje Leeuwinnen nog niet

Winnen, mooi voetballen, inspireren: het waren de drie doelstellingen van het Nederlands vrouwenelftal die bondscoach Andries Jonker continu herhaalde. Niet al die ambities werden volledig waargemaakt, maar toch is het sentiment na de uitschakeling in de kwartfinale van het WK wezenlijk anders dan na de eliminatie vorig jaar op het EK, toch in hetzelfde stadium van het toernooi.