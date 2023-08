Complimenten voor Daphne van Domselaar: ‘Laat met haar enorme talent zien dat we uitstekende keeper hebben’

LIVE WK vrouwen­voet­bal | VS en Zweden hebben verlenging nodig, wie schopt het tot de kwartfina­le?

Het had over precies twee weken zomaar de finale van het WK kunnen zijn, maar wereldkampioen Verenigde Staten en titelkandidaat Zweden treffen elkaar op dit moment al voor een plek bij de laatste acht. Plaats van handeling is het AAMI Park in Melbourne (Australië). Volg de kraker in de achtste finales in ons liveblog.