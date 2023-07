Debutant, outsider en favoriet: met Jonker, Wiegman en Pauw telt WK drie Nederlandse coaches met wisselende ambities

Vera Pauw breekt oefeninter­land met Ierland af na ‘hard spel’ Colombia

In Australië en Nieuw-Zeeland begint over zes dagen het WK vrouwenvoetbal. De meeste van de 32 deelnemende landen sluiten stilaan hun voorbereiding op het toernooi af. Zo oefenden vandaag Australië en Frankrijk nog in het Docksland Stadium in Melbourne voor liefst 50.000 fans: 1-0.