Definitieve WK-selectie Oranje Leeuwinnen: Shanice van de Sanden niet mee, 17-jarige Wieke Kaptein wel

Speciale aanvoerdersband

De aanvoersters van de 32 WK-landen mogen spelen met een aanvoerdersband met daarop een boodschap voor inclusie. Dat is de uitkomst van een overleg van wereldvoetbalbond FIFA met de aanvoersters. Het is niet verplicht om met de band te spelen, er zijn ook nog zes andere aanvoerdersbanden waaruit gekozen kan worden. De aanvoerdersband in de regenboogkleuren, waar Duitsland voor pleitte, zit er niet tussen. Op de band staat de tekst ‘Unite for Inclusion’ (‘Verenig voor Inclusie’). De aanvoerdersband lijkt verder, qua kleuren en het bijbehorende hartje, op de OneLove-aanvoerdersband die de KNVB ontwikkelde.



De KNVB is blij met de uitkomst. ,,Waar we het over eens zijn, is dat we heel graag een positieve pro-inclusieboodschap willen afgeven”, zei Gijs de Jong, secretaris-generaal van de voetbalbond, begin deze maand bij de Champions League-finale tussen FC Barcelona en VfL Wolfsburg in Eindhoven. ,,In gezamenlijk overleg, dus ook met de speelsters, gaan we kijken hoe we dat precies kunnen gaan doen.”