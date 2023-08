Donald Trump zet aanval in op Amerikaans vrouwenelftal na WK-uitschakeling: ‘Woke staat gelijk aan mislukking’

,,Dit is zwarte humor”, verklaarde tweevoudig wereldkampioene Rapinoe bij FOX haar lachje. ,,Nog nooit heb ik een penalty over getrapt. Het is de keerzijde van de geweldige sport die voetbal is. De eerste keer dat ik in het verliezende kamp zit bij een penaltyreeks. Ik vond ons wel echt goed spelen en ben blij dat we er op zo’n manier zijn uitgegaan. Ik weet dat dit een triest einde is, maar ik ben vooral dankbaar. Het was een eer voor mij om voor USWNT te mogen spelen.” Rapinoe kwam op dit WK enkel in actie als invaller. Tegen Zweden zelfs pas tijdens de verlenging, maar ook daarin had ze geen impact.