Door ‘waardeloze’ kaartverkoop missen Nederlanders de kwartfinale van de Leeuwinnen: ‘Dit moet beter’

Eerder deze week waren er via de boekingssite van de FIFA geen kaartjes meer beschikbaar, inmiddels zijn er weer tickets vrijgegeven en hebben een paar honderd Nederlandse fans op het laatste moment nog een zitplaats kunnen bemachtigen. Andere Nederlandse fans down under laten echter weten dat het te laat is om hun reis naar de Nieuw-Zeelandse hoofdstad nog te plannen en spreken van een waardeloos systeem.

Begin deze week ging de KNVB nog uit van zo’n 380 Oranjefans, inmiddels worden er 818 Nederlanders verwacht bij de kwartfinale. Directeur vrouwenvoetbal van de KNVB, Jan Dirk van der Zee, is ontevreden over de manier waarop de FIFA de kaarten verkoopt. ,,Het proces zou echt beter kunnen”, stelt hij. Tientallen Nederlandse fans probeerden eerder deze week via sociale media nog tevergeefs aan kaartjes voor de kwartfinale te komen.

‘Onmogelijk’

Een FIFA-woordvoerder laat weten dat de KNVB zo’n 1190 kaartjes toebedeeld heeft gekregen voor de kwartfinale in het stadion in Wellington, dat plaats biedt aan zo’n 34.000 fans. Een deel van deze plaatsen is voor familieleden of bijvoorbeeld sponsoren, laat een KNVB-woordvoerster weten. Het was onmogelijk voor de KNVB om de overgebleven kaarten zelf in de vrije verkoop te doen, de verantwoordelijkheid voor de kaartverkoop ligt bij de FIFA. Er zijn inmiddels 30.780 kaarten voor de wedstrijd verkocht. De capaciteit van het Sky Stadium is 34.500.

