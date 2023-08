Enkele Oranje Leeuwinnen terug in Nederland, Daniëlle van de Donk steunt vriendin bij halve finale WK

Debacle voor Brazilië en Marta (37): recordhou­der sneuvelt op zesde WK in groepsfase

In de groepsfase van het WK vrouwenvoetbal is het doek gevallen voor Brazilië. De Braziliaanse vrouwen, onder leiding van recordhouder Marta, speelden in Melbourne doelpuntloos gelijk tegen Jamaica. Aanvoerster Marta werd in de 81ste minuut gewisseld en sluit haar zesde WK op een teleurstellende manier af. Frankrijk pakt de groepswinst in groep F.