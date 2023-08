Frankrijk laat geen spaan heel van Marokko en plaatst zich als laatste voor kwartfinale WK vrouwen

‘Mama Sherida’ (33) ziet nog geen nieuwe Sherida Spitse: ‘Als ze verwend raken, zeg ik daar wat van’

Wordt ze niet te oud? Is ze niet te traag? Wordt dit haar laatste eindtoernooi? Sherida Spitse is wel klaar met die vragen. De 33-jarige aanvoerder van de Oranje Leeuwinnen staat ‘gewoon’ weer in de knock-outfase van een eindtoernooi en wil er ook over vier jaar bij zijn als het WK misschien wel in eigen land is.