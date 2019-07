Jennifer Vreugdenhil (24) is vierde keeper van Oranje: ‘Ik was er dolgraag bij geweest’

,,Daar speel je het hele jaar voor, dus ik was er dolgraag bij geweest. Zij kunnen op het hoogste podium acteren en ik sta daar niet. Al vind ik het ook heel fijn dat ik deze zomer bij mijn familie en vrienden kan zijn”, vertelt ze in de tuin van haar ouderlijk huis in Oosterhout.



Vreugdenhil verlengde onlangs haar contract bij haar Spaanse club Valencia CF. Haar carrière nam twee jaar geleden deze wending toen ze op het punt stond te stoppen met voetballen. ,,Na zes jaar ADO Den Haag wilde ik kiezen voor mijn maatschappelijke carrière bij defensie. Ik had in Nederland alles gewonnen, dacht Oranje niet meer te halen, verdiende er hier niks mee en had als familiemens helemaal niet de ambitie om naar het buitenland te gaan.”



Op vakantie werd ze gebeld door Angela Verdoes, voormalig teammanager van ADO die tegenwoordig met haar bedrijf Women's Sports Agency spelerszaken behartigt. ,,Zij vroeg of ik interesse had om bij Valencia te voetballen. Met Oranje-19 wonnen wij in 2014 de EK-finale van Spanje en blijkbaar ben ik ze toen opgevallen. Later hebben we met ADO nog een keer een toernooi gespeeld waar Valencia ook was", zegt Vreugdenhil. ,,Mijn vriendin Michelle zei nog eerder 'ja, we gaan' dan ik. Mijn ouders zeiden ook meteen 'Jen, deze trein komt maar één keer voorbij dus dit moet je doen'. Daarom was de twijfel heel snel weg en heb ik van mijn hobby mijn beroep gemaakt.”