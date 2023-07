Kans voor Everton-spits Katja Snoeijs gloort, Lineth Beerensteyn ontbreekt op laatste training voor kraker met VS

De kans dat Beerensteyn morgen speelt tegen de Verenigde Staten is nog steeds drie procent, zo zei bondscoach Andries Jonker op de persconferentie. ,,Er moet een wondertje gebeuren. Als dat niet gebeurt, doet ze niet mee”, aldus de bondscoach.



Een wonder lijkt uitgesloten, want Beerensteyn ontbreekt op de laatste training. Jonker wilde nog niet verklappen hoe hij het gemis precies gaat opvangen. ,,We hebben meerdere opties binnen de groep. De overweging is nu: gaan we het oplossen met Katja of gaan we schuiven binnen het elftal? Katja laat al wekenlang zien waarom we haar hebben gekozen. Ze trekt en sleurt elke training, is balvast en loert op kansen. Ze maakt een heel goede indruk.”

Met Katja wordt Everton-spits Katja Snoeijs bedoeld. Ze werd al twee keer topscorer van de vrouweneredivisie en maakte tien goals (waarvan twee hattricks) in zeventien interlands voor Oranje. Waar Snoeijs speelt, daar maakt ze doelpunten. Ze wordt door teamgenoten omschreven als ‘de beste afmaakster die ze ooit gezien hebben’. Ze had alleen altijd de ‘pech’ dat ze met Miedema een van de beste spitsen ter wereld voor zich had.

Spelerspaspoort Katja Snoeijs (competitiegoals):

2015/2016: Telstar (8 goals)

2016/2017: Telstar (21 goals) Topscorer eredivisie

2017/2018: VV Alkmaar (25 goals) Topscorer eredivisie

2018/2019: PSV (20 goals)

2019/2020: PSV (13 goals)

2020/2021: Girondins de Bordeaux (9 goals)

2021/2022: Girondins de Bordeaux (10 goals)

2022/2023: Everton (7 goals)

,,Daar ben ik altijd vrij nuchter in”, zegt Snoeijs, die vorig jaar de overstap maakte van Girondins de Bordeaux naar Everton nadat ze eerder voor Telstar, VV Alkmaar en PSV had gespeeld. ,,Ik kan daar wel objectief naar kijken. Ik zie een heel goede speelster voor me, dus dan kan ik me wel schikken in mijn rol. Ik probeer dan zo veel mogelijk te leren van Viev. Je schiet er niks mee om jaloers te zijn of afgunst te hebben.”

Invalbeurt Katja Snoeijs tegen Portugal

Die positieve instelling lijkt nu beloond te worden. Tegen Portugal verving ze kort voor tijd Beerensteyn al (haar WK-debuut) en nu gloort een basisplek. ,,Ja, natuurlijk sta ik te popelen. Het enthousiasme is er, maar of het vanaf de start wordt of met een invalbeurt: ik zie het wel. Als ik in de spits sta, doe ik waar ik goed in ben en dat is scoren. Dat is mijn kwaliteit, de ballen gaan er vaak gewoon goed in.”

Inboeten op de twee systemen die Jonker heeft getraind (4-3-3 en 5-3-2) doet de bondscoach in elk geval niet. ,,Beide systemen zijn vollebak op de aanval en die worden niet aangepast, want vol op de aanval, daar zit onze kwaliteit.”

Bondscoach VS eist meer precisie en laakt gebrek aan doelgerichtheid tegen Vietnam De bondscoach van de Verenigde Staten wil dat zijn ploeg tegen de Oranje Leeuwinnen beter omgaat met de kansen. Tegen WK-debutant Vietnam ondernam de regerend wereldkampioen 26 doelpogingen, maar slechts zeven daarvan gingen tussen de palen. Het werd 3-0. ,,We hebben op verschillende manieren geprobeerd het afmaken te verbeteren”, zei bondscoach Vlatko Andonovski. ,,We hebben er op het veld op getraind, maar ook video’s bekeken en met spelers afzonderlijk gesproken.” Andonovski ziet het duel met Oranje als een belangrijk duel in de groepsfase, maar weigerde te spreken van een nieuwe ‘finale’. In 2019 waren de Amerikanen met 2-0 te sterk voor het elftal van toenmalig bondscoach Sarina Wiegman in de finale in Frankrijk. Andonovski werd na dat toernooi bondscoach van zijn land. De Verenigde Staten spelen dit WK met een heel andere ploeg dan vier jaar geleden. De viervoudig wereldkampioen heeft veertien WK-debutanten in de selectie. ,,Zij zijn allemaal zo, zo goed. Ik sta met veel vertrouwen en trots met hen op het veld”, zei middenveldster Rose Lavelle op de persconferentie. De 89-voudig international was er in 2019 wel al bij en maakte toen de 2-0 in de finale.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

WK matchcenter

Check hier het complete speelschema van het WK vrouwenvoetbal 2023 in Nieuw-Zeeland en Australië, alle uitslagen en de standen in de groepen.

Bekijk hieronder de standen en het speelschema (de Oranje Leeuwinnen zitten in Groep E)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video's over de Oranje Leeuwinnen