Leeuwinnen halen uit voor recordaantal fans in uitzwaaiwedstrijd

Door Tim Reedijk Een fraaie uitzwaaiwedstrijd, daar leek het in de eerste fase van de wedstrijd bepaald niet op. De Oranjevrouwen leken wat verrast door Australië, dat met name in de eerste helft erin kleunde en het betere van het spel had. De fysieke strijd die WK-deelnemer Australië opvoerde, kostte Kika van Es de wedstrijd. De linksback verliet binnen een kwartier huilend het veld met een pijnlijke pols en hand. Ze ging direct door naar het ziekenhuis voor een medische check-up die moet uitwijzen of het WK in gevaar komt. Evenzogoed was het harde spel van de Australiërs een voorbode voor de eerste twee wedstrijden in Frankrijk tegen Nieuw-Zeeland en Kameroen.

Bijna all-time topscorer

Vlak na de pauze maakte Vivianne Miedema met een echte spitsengoal, kappen en diagonaal inschieten, de bevrijdende 2-0. Het is voor de 22-jarige aanvalster van Arsenal alweer haar 58ste interlandgoal, waarmee ze all time-topscorer Manon Melis tot op één doelpunt nadert. Daarmee was het wel gedaan met het Australische verzet. Niet dat Australië niet tot kansen kwam, maar Van Veenendaal liet in het tweede bedrijf meermalen zien waarom ze door Wiegman tot eerste keepster voor het WK verkozen is. Omdat de Leeuwinnen aan de andere kant wél wat scherper was, werd het zelfs nog 3-0. Van de Sanden maakte de mooiste van de avond met een volley op de rand van het strafschopgebied. Van de Sanden en Martens kregen hun wissels, om nog één keer de handen op elkaar te krijgen voor vertrek naar Frankrijk. Want daar moet het vanaf 11 juni gebeuren, te beginnen tegen Nieuw-Zeeland.

Fysieke strijd

,,We zijn op de goede weg", sprak een trotse Wiegman na afloop voor de camera's van Veronica. ,,We maken ook eindelijk een goal uit een spelhervatting (de 1-0, red.). Daar hebben we echt veel op getraind. Maar sommige dingen moet ook echt beter, zoals de opbouw.” Martens sloot zich daar bij aan: ,,Ik ben hartstikke trots, maar we hebben het ook echt wel lastig gehad. We wisten dat ze er op gingen klappen en daar hadden we best moeite mee, maar we hebben ons goed herpakt. We moeten nu in een flow komen", sprak de sterspeelster van Barcelona.



Hoewel Australië er een fysieke strijd van maakte, vond Wiegman dat niet per se heel erg. ,,Dat is wat we verwachtten en ook op het WK van Nieuw-Zeeland kunnen verwachten. Daar moeten we ons tegen wapenen. Kika is nu naar het ziekenhuis, ik hoop dat het meevalt. Daniëlle (van de Donk, red.) is een beetje beurs en Merel (van Dongen, red.) heeft een verbandje om haar hand. De rest is er zonder kleerscheuren vanaf gekomen.”