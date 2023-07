LIVE WK vrouwenvoetbal | Gastland Nieuw-Zeeland uitgeschakeld na monsterzege Noorwegen

Gastland Nieuw-Zeeland is uitgeschakeld op het WK vrouwenvoetbal. De organisator kwam niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Zwitserland, waardoor het op de ranglijst werd gepasseerd door Noorwegen. Dat land versloeg de Filipijnen met 6-0. Eerder vandaag won Marokko met 1-0 van Zuid-Korea. De WK-dag wordt afgesloten met Duitsland - Colombia (11.30 uur). Volg alle duels in ons liveblog en bekijk hier alle standen in de poules.