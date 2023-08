LIVE WK vrouwenvoetbal | Japan en Zweden strijden om duel met Leeuwinnen-beul Spanje in halve finale

De tweede kwartfinale van het WK vrouwenvoetbal gaat tussen Japan en Zweden. Twaalf jaar geleden werden de Japanners wereldkampioen, terwijl het bereiken van de finale in 2003 het beste resultaat uit de geschiedenis is voor Zweden. Welk land blijft in de race om de wereldtitel en een halve finale tegen Spanje, dat de Leeuwinnen eerder vandaag versloeg? De aftrap in Auckland, Nieuw-Zeeland, is om 09.30 uur, volg de ontwikkelingen in ons liveblog.