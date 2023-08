LIVE WK vrouwenvoetbal | Kan het nog voor Japan na late aansluitingstreffer tegen Zweden?

oproep Hoe kijk jij zaterdag­nacht naar de voetbalwed­strijd Nederland-Zuid-Afri­ka op het WK?

Vrouwenvoetbal krijgt in Nederland steeds meer aandacht. Wij komen graag in contact met iedereen die zaterdagnacht stipt 4.00 uur inschakelt voor de Oranje Leeuwinnen in de achtste finale van het WK en daar ook een Oranjefeestje van maakt met familie, vrienden, collega’s en/of buren.