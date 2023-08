LIVE WK vrouwenvoetbal | Sarina Wiegman gaat met Engeland op voor wereldtitel tegen Spanje

Sarina Wiegman kent tegenstan­der in kwartfina­le WK vrouwen na zege Colombia op Jamaica

Het verrassende Colombia is de volgende tegenstander van het Engeland van bondscoach Sarina Wiegman op het WK. De nummer 25 van de wereld won in de achtste finales met 1-0 van het nog lager geklasseerde Jamaica. Het tot dusver ongeslagen Jamaica had nog geen doelpunt tegen gekregen en schakelde in de groepsfase Brazilië uit.