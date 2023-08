LIVE WK vrouwenvoetbal | Spektakel bij Spanje tegen Zwitserland, mogelijke tegenstanders van Oranje

Sensatie op WK: Australië stuurt olympisch kampioen Canada naar huis

De eerste grote stunt van het WK is een feit. Gastland Australië plaatste zich vandaag voor de achtste finales van het WK na een sensationele zege in groep B op Canada. Het werd 4-0 voor de Matildas, die de olympisch kampioen van Tokio al in de groepsfase naar huis stuurden.