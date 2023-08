LIVE WK vrouwenvoetbal | Vermakelijke eerste helft in bomvol Brisbane, nog geen goals bij Australië - Frankrijk

Sarina Wiegman en Engeland bibberen tegen Nigeria, maar nemen penalty’s beter en zijn WK-kwartfina­list

Sarina Wiegman is met Engeland kwartfinalist op het WK na een thriller tegen Nigeria. Haar ploeg had het zwaar tegen de nummer 40 van de FIFA-wereldranglijst, overleefde de verlenging met tien speelsters na een oliedomme rode kaart en nam de strafschoppen uiteindelijk beter. De volgende tegenstander is Colombia of Jamaica.