LIVE WK vrouwenvoetbal | VS en Zweden hebben verlenging nodig, wie schopt het tot de kwartfinale?

Goedemorgen en welkom in ons liveblog van de wedstrijd tussen Zweden en de Verenigde Staten. Een regelrechte kraker en dat pas in de achtste finales van het toernooi. Voor de Oranje Leeuwinnen, die na een zege op Zuid-Afrika vannacht (2-0) in de kwartfinale staan, is dit ook een interessant affiche. Mochten de voetbalsters namelijk vrijdag van Spanje winnen, dan zijn ze halvefinalisten en weten ze dat ze daar Zweden of de VS kunnen tegenkomen. De winnaar van dit duel moet dan nog wel in de kwartfinale voorbij Japan, dat in de achtste finale met 3-1 van Noorwegen won.