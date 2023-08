Nigel de Jong acht ‘lefkindjes’ Oranje Leeuwinnen in staat tot grootse dingen: ‘Die honger en gedrevenheid zie je in alles terug’

Met video Oran­je-smaakmaker Esmee Brugts na weergaloze goals: ‘Ik moet vaker schieten zoals Lieke Martens’

Esmee Brugts (20) stal de show met twee vrijwel identieke, schitterende doelpunten van buiten het strafschopgebied. Daarmee had ze een grote rol in de overtuigende zege op Vietnam (7-0), genoeg om groepswinnaar te worden en zo (hoogstwaarschijnlijk) Zweden te ontlopen in de achtste finales van het WK.