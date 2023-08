Oranje-beul Spanje plaatst zich na knotsgekke slotfase voor finale WK vrouwenvoetbal

Lange tijd leek het duel zonder goals af te stevenen op een verlenging, maar in de slotfase ontvlamde de wedstrijd. Na 81 minuten spelen profiteerde Salma Paralluelo, matchwinner tegen het Nederlands elftal, van onoplettendheid in de Zweedse defensie, waardoor de Spaanse raak kon tikken. Spanje leek op weg naar een finaleplek, maar zeven minuten later stond het toch weer gelijk. De Zweedse aanvalster Rebecka Blomqvist kreeg de bal voor haar voeten en schoot beheerst de 1-1 op het bord.

Toch een verlenging, zo het leek het. Een minuut later was het echter alsnog raak voor de Spanjaarden. Olga Carmona schoot via de onderkant van de lat raak en liet het stadion in Auckland ontploffen. Zweden drong in de blessuretijd nog aan, maar Spanje kwam uiteindelijk niet meer in de problemen. Tranen van geluk en opluchting vloeiden over de wangen van de euforische Spanjaarden.