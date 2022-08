Oranje in halve finale WK onder 20 jaar na winst op Nigeria

Zweden derde op WK na spannende troostfina­le tegen Engeland

Zweden heeft beslag gelegd op de derde plaats bij het WK in Frankrijk. De ploeg van bondscoach Peter Gerhardsson had aan twee vroege treffers genoeg om in een spannende troostfinale in Nice Engeland van zich af te houden: 2-1.

6 juli