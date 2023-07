Vera Pauw uitgeschakeld op WK met Ierland: ‘Maar wij zullen ons vaker kwalificeren’

Waar twee Nederlandse bondscoaches Andries Jonker en Sarina Wiegman nog grote WK-ambities hebben, is het toernooi voor de derde - Vera Pauw - voorbij. Na twee nederlagen is Ierland uitgeschakeld, al is de 60-jarige Pauw ervan overtuigd dat de eerste WK-deelname uit de historie van het land een opmaat is naar meer.

Pauw en Ierland verloren gisteren in Perth van Canada (2-1), nadat gastland Australië in de openingswedstrijd met 1-0 te sterk was. Aanvoerder Katie McCabe, teamgenote van Vivianne Miedema bij Arsenal, maakte het eerste en vooralsnog enige doelpunt van Ierland op het/een WK.

De knock-outfase bereiken leek op voorhand al een zeer moeilijk verhaal en in werkelijkheid bleek dat ook het geval. Maandag om 12.00 uur (Nederlandse tijd) speelt Pauw nog tegen Nigeria, waarna de Ierse selectie aan de lange tocht huiswaarts kan beginnen. ,,We missen ervaring”, was Pauws analyse na afloop, zo schrijven Ierse media. ,,Het is ons eerste toernooi, ons eerste WK. Je ziet dat Canada daarin veel verder is.”

Pauw sprak over de ‘reis’ die haar selectie doormaakte sinds haar aanstelling in 2019 en de onverwachtse WK-kwalificatie. ,,Je ziet nu een totaal ander team, met een andere houding, die wedstrijden op een andere manier ingaat en op een ander niveau acteert. Het is een geweldige reis geweest. Het team groeit elke dag en we spelen nu op wereldniveau. We verliezen nipt en ongelukkig van Australië door een penalty en nu van de olympisch kampioen Canada door een eigen doelpunt. Wie had dat gedacht?”

Pauw zei dat de uitschakeling pijn doet, maar dat het niveau dat haar ploeg aantikte tegen Canada haar trots maakt. ,,We voelen dat we het gat hebben gedicht. De volgende stap is winnen van dit soort landen en dat is de volgende taak. Wij zullen ons vaker kwalificeren voor toernooien, want dit team is te goed om zich níét te kwalificeren.”

