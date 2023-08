Voelt Lineth Beerensteyn zich bestolen van strafschop? ‘Ik denk dat de VAR het niet goed heeft gedaan’

Lineth Beerensteyn had in de tweede helft van de verlenging dé kansen om de Oranje Leeuwinnen naar de halve finale te schieten. Dat lukte niet. Eerst schoot ze voorlangs, daarna over. Tot overmaat van ramp schoot Salma Paralluelo vlak na de tweede kans van Beerensteyn de beslissende 2-1 binnen voor Spanje.

,,Vliegt die bal erin, was die kans er aan de andere kant niet gekomen”, weet Beerensteyn zelf ook. ,,Ontzettend zuur. Op dat moment schiet er nog niets door je heen, want je hoopt dat er nog een moment komt. Maar ja, ik baal ontzettend”, zei de rappe aanvaller van het Nederlands elftal, die bij een 0-0 stand even een penalty dacht te krijgen. Beerensteyn kreeg een duw in haar rug van Irene Paredes, waarna arbiter Stéphanie Frappart ook naar de stip wees. De VAR greep echter in.

Bestolen? Ik denk dat de VAR het niet goed heeft gedaan, maar vind de overwin­ning van Spanje wel verdiend Lineth Beerensteyn

,,Ja, het was zeker een penalty”, zegt Beerensteyn. ,,Ze duwde me in mijn rug waardoor ik uit balans was. Heel raar, want aan de andere kant geeft ze de penalty wel hartstikke makkelijk”, verwijst ze naar de handsbal van Stefanie van der Gragt. ,,Het was bij mij absoluut een penalty, ik ging voorlangs bij haar en zij wist dat ook dus ze duwde me. Als je die penalty krijgt, wordt het een andere wedstrijd, maar de scheidsrechter dacht er anders over, daar kunnen we niets aan doen.”

Andries Jonker heeft ‘herhaling 27 keer teruggezien’

Beerensteyn kreeg in dat geval bijval van bondscoach Andries Jonker: ,,Op het veld dacht ik: dit is geen penalty, maar ik heb ‘m nu 27 keer in de herhaling gezien en ik denk dat de VAR het fout heeft gedaan”, zei de coach. ,,Bestolen? Ik denk dat de VAR het niet goed heeft gedaan, maar vind de overwinning van Spanje wel verdiend. Ik kan wel stevige teksten gaan roepen, maar mensen maken fouten en ik denk dat dit een fout was.”

Na afloop stortte Beerensteyn in tranen op het veld, maar desondanks was er ook trots: ,,Ik denk dat Spanje opgelucht is dat het zo is geëindigd, want het had ook zomaar anders op kunnen lopen voor ze. Nu liggen wij eruit en dat doet heel veel pijn.”

