Wakker liggen voor Lieke en de Leeuwinnen

Na de zoveelste wolkbreuk middenin de nacht hoorden vriendinnen Nynke (18), Inge (18), Lisa (17) en Rianne (18) het onheilspellend druppen en toen het druppen niet ophield, waren de luchtbedden glibberig en zeiknat. Neen, een glamping-ervaring was het niet, op camping Le Grand Hameau in de buurt van Le Havre, in het tentje dat ze van Rianne’s ouders leenden. Rianne, droog: ,,Ons stokbrood hebben we vanochtend maar in de auto opgegeten.’'