Weinig Nederlandse animo voor groepsduels Oranje Leeuwinnen op WK: ‘Voetbal is gewoon niet de grootste sport’

Na weken van veldenfiasco’s, een haka-relletje en logistieke uitdagingen gaat zondag eindelijk de bal rollen voor Oranje. Het WK in Australië en Nieuw-Zeeland start voor Nederland met de cruciale wedstrijd tegen Portugal. Maar hoe belangrijk die wedstrijd ook is: vooralsnog is het stadion in Dunedin voor nog geen 30 procent gevuld. Vraag je aan een willekeurige Nieuw-Zeelander hoe dat komt? Dan antwoorden zij: ,,Rugby.”

Waar je ook loopt in Nieuw-Zeeland: het land ademt rugby. In Tauranga, thuisbasis van de Oranje Leeuwinnen, loop je nergens langs een café zonder een rugbywedstrijd op televisie. Auto’s worden gesierd door vlaggetjes van de All Blacks (het Nieuw-Zeelandse rugbyteam) en wie op het vliegveld in Auckland landt, duikt meteen de All Blacks Store in voor koffiemokken, sjaals of teddyberen van Nieuw-Zeelands trots.

Kaarten verkocht (laatste informatie van 14 juli)

Nederland – Portugal: 7.954 (591 Nederlanders) - Capaciteit: 25.947

Verenigde Staten - Nederland: 31.038 (1.083 Nederlanders) - Capaciteit: 34.500

Vietnam - Nederland: 3.515 (226 Nederlanders) - Capaciteit: 25.947

,,Voetbal is gewoon niet de grootste sport”, verklaart Ard van der Vorst van de Nederlandse ambassade in Nieuw-Zeeland. ,,Waar in Nederland iedereen voetbalt, daar speelt hier iedereen rugby. Maar ik kan wel zeggen: er is hier nog nooit zo’n groot toernooi geweest dus we zijn absoluut vereerd. De openingswedstrijd van het WK, in Auckland, was de grootste ooit qua omvang.”

Dat Nieuw-Zeeland in die openingswedstrijd stuntte tegen Noorwegen, was een welkom zetje in de rug voor het WK vrouwenvoetbal. Liefst 42.137 mensen, een record voor een voetbalwedstrijd in Nieuw-Zeeland, waren getuige van de stunt in een volgepakt Eden Park.

De wedstrijd tegen de Verenigde Staten is een soort magische wedstrijd aan het worden Ard van der Vorst, ambassadeur in Nieuw-Zeeland

Door locatie loopt het niet storm bij duels Oranje Leeuwinnen

Dat het bij de Nederlandse wedstrijden in Dunedin nog niet stormloopt, heeft dan ook mede te maken met de locatie. Dunedin ligt in het zuiden van Nieuw-Zeeland. Op het hele Zuidereiland wonen slechts 1,1 miljoen mensen, waar alleen Auckland - op het noordereiland dat 3,6 miljoen mensen telt - al 1,6 miljoen inwoners heeft.



Dus hoewel Oranje-mascotte Kicky de afgelopen maanden opdook in alle uithoeken van Australië en Nieuw-Zeeland om Nederlanders (er zijn er zo’n 40.000 in Nieuw-Zeeland, red.) te enthousiasmeren en er ook heuse Facebook- en Instagrampagina’s zijn voor ‘Orange-fans in Aus/NZ’: de Oranje Leeuwinnen lijken het enthousiasme vooral zelf aan te moeten wakkeren met hun prestaties op het WK, die vanuti diverse steden in Australië en Nieuw-Zeeland gevolgd kunnen worden op zogeheten ‘viewingparty's.

‘Yeah, will be fine’, luidt het motto van veel Nieuw-Zeelanders. Oftewel: het komt wel. Of dat ook geldt voor grotere supportersaantallen bij de WK-wedstrijden tegen Portugal en Vietnam is de vraag. Tegen de Verenigde Staten, de herhaling van de WK-finale van 2019, wacht Oranje dus in elk geval wél een vol stadion. Dat duel is in Wellington, de hoofdstad. ,,Iedereen heeft het over die wedstrijd”, zegt Van der Vorst. ,,Dat is een soort magische wedstrijd aan het worden. Daar gaan we een mooi feestje van maken, zoals we dat in Nederland heel goed kunnen.”

