Wieke Kaptein (17) gaat recordboeken in: ‘Ik had overal kippenvel, dit is toch supervet?’

Nooit was er een Nederlander op een WK die jonger was dan Wieke Kaptein. De 17-jarige middenvelder maakte tegen Vietnam ( 7-0 ) haar WK-debuut en pakte daarmee een fraai record.

Vivianne Miedema was 18 jaar en 326 dagen toen ze in 2015 haar WK-debuut maakte. De all-time topscorer van Oranje was tót dinsdag de jongste Nederlandse speelster ooit op een wereldkampioenschap. Ook bij de mannen (Bertus de Harder met 18 jaar en 142 dagen in 1938) was nooit iemand nóg jonger dan Kaptein en dus gaat ze voorlopig de boeken in als enige 17-jarige Nederlander ooit op een WK.

,,Supervet, ik wist dat niet, maar het is een grote eer om zo bekend te staan”, zei ze stralend na afloop. ,,In de rust hoorde ik dat ik moest gaan warmlopen. Ik was wel wat zenuwachtig ja, maar ik had er vooral superveel zin in. Je mag gewoon op een WK gaan spelen. Een cadeautje? Nee, je weet van deze trainer dat hij geen cadeautjes geeft.”

Genieten, dat was de opdracht die ze meekreeg: ,,Ik had overal kippenvel, dit is toch supervet? Ik weet niet wat ik dacht, ik was een beetje leeg, maar volgens mij ging het wel goed. Vier jaar geleden stond ik nog voor de televisie en dacht ik ‘oh, wat zou het vet zijn om daar te staan’.”

Dat ze inviel voor Daniëlle van de Donk, die tegen Portugal een gele kaart pakte en op scherp stond, vond ze speciaal: ,,Een heel grote eer, zij is een voorbeeld voor mij”, zei Kaptein, die niet stiekem hoopte op nog een gele kaart voor Van de Donk. ,,Nee, zo denk ik niet. Je speelt een WK om te winnen en in de volgende ronde ga je door of val je meteen af. Ik ken mijn rol.”

Haar ouders en broers konden meteen een belletje verwachten, maar de rest moest nog héél eventjes wachten. ,,Ik laat mijn mobiel nog even uit. Misschien kijk ik vanavond laat naar alle berichtjes, want voorlopig slaap ik nog niet.”

