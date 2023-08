WK vrouwenvoetbal 2023 | Wekker zetten voor achtste finale van Oranje Leeuwinnen tegen Zuid-Afrika

WK vrouwen­voet­bal in Nederland? KNVB werkt er in Nieuw-Zee­land hard aan: ‘Het beste bid is niet genoeg’

Nederland wil samen met België en Duitsland het WK voetbal voor vrouwen in 2027 organiseren. De definitieve keuze daarover wordt pas in mei 2024 gemaakt, maar in Nieuw-Zeeland is de KNVB druk bezig met zieltjes winnen. ,,Het beste bid maken lukt ons wel, maar dat is niet genoeg.”