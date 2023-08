Woedende Spaanse premier veroordeelt zoenende preses: ‘Ook excuses onvoldoende en ongepast’

Met videoDe voorzitter van de Spaanse voetbalbond, Luis Rubiales, heeft voor opschudding gezorgd na de gewonnen WK-finale tegen Engeland (1-0) . Hij kuste international Jennifer Hermoso op haar mond. Waar Rubiales in eerste instantie sprak over een storm in een glas water, bood hij vanmiddag alsnog zijn excuses aan. ,,Ik heb een fout gemaakt, maar had geen kwade bedoelingen.”

Op televisiebeelden is te zien dat Rubiales tijdens de huldiging Hermoso eerst omhelst en haar daarna een kus op de mond geeft. ,,Ik vond het niet leuk”, zei de 33-jarige speelster van de Mexicaanse club CF Pachuca daarover in de kleedkamer, zo bleek uit beelden tijdens het feest aldaar.

Later op de avond vroeg Hermoso om de kwestie niet groter te maken dan hij is. Het was een ‘gebaar van vriendschap en dankbaarheid’, aldus de Spaanse wereldkampioen. ,,Het is een totaal spontaan wederzijds gebaar geweest vanwege de enorme vreugde die het winnen van een WK geeft. De voorzitter en ik hebben een geweldige relatie en zijn gedrag tegenover ons allen is top”, liet ze weten in een verklaring aan de Spaanse pers. ,,We hebben een WK gewonnen en dat is wat het belangrijkst is.’

Ophef in Spanje

In Spanje denken ze daar anders over. ‘De voorzitter van de bond werd misschien meegesleept door zijn onbegrepen spontaniteit, maar een onaangekondigde kus op de mond is grensoverschrijdend’, zegt Nadia Tronchoni, hoofdredacteur sport van de Spaanse krant El País. ‘Dit gebeurt in romantische comedy’s, met maffe hoofdrolspelers die in geen enkel opzicht lijken op deze vrouwen. Een ongevraagde zoen is niet altijd een aangename verrassing.’

De Spaanse minister van Gelijkheid, Irene Montero, uit op X (voorheen Twitter) haar ongenoegen over de kus van Rubiales. ‘Laten we niet doen alsof een zoen zonder toestemming iets is wat ‘gebeurt’. Het is een vorm van seksuele agressie waar vrouwen dagelijks mee te maken krijgen en het is iets dat we niet mogen normaliseren. Dat is de taak van onze hele samenleving. Toestemming moet centraal staan. Alleen ja is ja.’

Ook Ione Belarra, waarnemend minister van Sociale Rechten en Agenda 2030, sluit zich hierbij aan. Zij vraagt zich af tot wat Rubiales achter gesloten deuren in staat is, als hij zich in het openbaar al zo gedraagt. ‘Seksueel geweld tegen vrouwen moet stoppen’, laat ze weten. ‘En een knuffel voor de kampioenen’, sluit ze af.

Ook Spaanse premier veroordeelt zoenende preses

Ook de Spaanse premier Pedro Sánchez had geen goed woord over voor Luis Rubiales. ,,Dat was een onacceptabele daad en de gemaakte excuses waren ook onvoldoende en ongepast”, zei hij op een persconferentie in Madrid.

Volledig scherm De Spaanse premier Pedro Sánchez spreekt de wereldkampioen toe. Inzet: de nu al beruchte kus van Luis Rubiales bij Jennifer Hermoso. © AFP

Rubiales had inmiddels excuses aangeboden. ,,Ik heb daar waarschijnlijk een fout gemaakt”, zei hij maandag in een videoboodschap. ,,Ik moet me verontschuldigen, er is geen ontkomen aan. En ik moet ervan leren en begrijpen dat je als voorzitter van zo’n belangrijke instelling als de RFEF voorzichtiger moet zijn, vooral bij ceremonies en dit soort zaken.”

De voorzitter feliciteerde de speelsters voordat ze de beker kregen uitgereikt na de gewonnen finale in Sydney. Hij omhelsde alle spelers, maar gaf Hermoso naast een kus op de wang ook een kus op de mond. “Ik vond het niet leuk”, zei de 33-jarige Hermoso na afloop.

De Spaanse bond stuurde later een verklaring naar enkele Spaanse media waarin de toon van de voetbalster anders was. ,,Het was een volledig spontaan wederzijds gebaar door de grote vreugde van het winnen van een WK”, werd ze daarin geciteerd. ,,De voorzitter en ik hebben een geweldige relatie. Zijn gedrag tegenover ons allemaal was prima en het was een natuurlijk gebaar van genegenheid en dankbaarheid.”

Bekijk hier de beelden van het opmerkelijke moment:

Volledig scherm Jennifer Hermoso. Inzet: Hermoso krijgt een kus op haar mond van Luis Rubiales. © Reuters

