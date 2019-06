Zo zien de achtste- en kwartfinales op het WK eruit

Leeuwinnen op jacht naar kwartfina­les WK

8:04 De Nederlandse voetbalsters willen vanavond in Rennes doorstoten naar de kwartfinales van het WK. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman moet dan wel afrekenen met Japan, de wereldkampioen van 2011 en de verliezend WK-finalist van 2015. Vier jaar geleden bij het debuut op de mondiale eindronde in Canada trof Oranje de Japanse vrouwen ook in de achtste finales, toen werd het 2-1 voor het land dat een voetbalgrootmacht is bij de vrouwen.