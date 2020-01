2400 euro voor 45 vierkante meter: zijn dit de duurste appartementen van Utrecht?

Huizenko­pers zetten hypotheek­ren­te veel langer vast

De rente is zó laag, dat huizenkopers hem tegenwoordig langer vast laten zetten. Of ze grijpen hun kans door een oude hypotheek over te sluiten om zo van de lage rente te profiteren. Dat blijkt uit gegevens van bemiddelaar De Hypotheker.