3622 woningzoekenden in de rij voor 42 betaalbare appartementjes: ‘Dit blijft nog wel even zo’

Dat er in Amersfoort, net als in de rest van het land, enorm veel vraag is naar sociale huurwoningen is een bekend gegeven. Maar deze toeloop verbaast zelfs verhuurder Omnia Wonen. ,,Al is het natuurlijk een geweldige plek om te wonen, zo dicht bij het centrum. En er is woningnood in heel Nederland’’, zegt Alice Damman namens de woningbouwcorporatie. De ‘prachtige appartementen op een A-locatie’ zijn geschikt voor mensen met een kleine portemonnee, promootte Omnia zelf. Ze zijn gasloos en voorzien van vloerverwarming.