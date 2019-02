5 manieren om de woonkamer romantisch te maken

ValentijnHet is Valentijnsdag en of je er nou aan meedoet of niet: het kan geen kwaad om op z'n tijd wat romantiek in huis te halen. Dat hoeft zich niet te beperken tot de slaapvertrekken. Met een beetje aankleding krijgt de woonkamer al snel een liefdestintje. Vijf tips voor verlegen tortelduifjes.

Digitaal haardvuur

De open haard of houtkachel wordt al minstens honderd jaar geassocieerd met gezelligheid en romantiek. Probleem: niet iedereen heeft er een. Bovendien produceren de ouderwetse kachels nogal wat fijnstof en CO2. Je kunt het jezelf deze dag gemakkelijk maken met een digitale uitvoering. Stream een video op je televisie en het is al direct een stuk warmer in huis!

Bloemen óf planten

Ja, dit is een inkoppertje. Met bloemen op tafel of op het dressoir ziet de woonkamer er al een stuk fleuriger uit: het ultieme symbool voor romantiek. Groothandel Royal FloraHolland liet vorig jaar weten 300 miljoen bloemen te hebben verkocht in de week voor valentijn. 100 miljoen tulpen, 80 miljoen rozen en 23 miljoen chrysanten.

Geven bloemen niet de uitstraling die bij jou of jouw liefde past? Dan kun je ook gaan voor een plant. Veel planten in huis is helemaal in de mode. Het Instagram-account Boys With Plants laat zien dat planten naast romantisch zelfs sexy kunnen zijn.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@boyswithplants) op 5 Feb 2019 om 17:00 PST

Kaarsen zelf maken

Je kunt natuurlijk bij de supermarkt de meest simpele waxinelichtjes kopen. Die zijn al sfeerverhogend en doen dus ongetwijfeld hun werk. De creatieve geest kan zichzelf echter uitdagen met het maken van eigen kaarsen. Het kaarsvet giet je in een voorwerp waarvan je weet dat je liefde het mooi vindt.

Een dekentje

Voor mannen die hun date willen verleiden: een dekentje is een must als jij vandaag een vrouw op bezoek krijgt. Samen onder een deken Sex Education of een andere prikkelende (Netflix-)serie kijken zorgt voor een behoorlijk intieme sfeer. Gegarandeerd succes met deze accessoire in huis.

Ben je alleen? Dan geeft een fleece-dekentje de warme knuffel die je toch verdient. De satirische site De Speld heeft deze modetrend al eens heerlijk op de hak genomen:

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@de_speld) op 14 Dec 2016 om 4:38 PST

Muziek

De woonkamer is netjes schoongemaakt, leuk ingericht en je hebt een eigen draai gegeven aan de tips hierboven. Toch mis je de sfeer die nodig is om romantiek in huis te halen. Dat kan maar één ding betekenen: het is stil.

Muziek is essentieel in de woonkamer. Grijp het album uit de kast dat een nostalgisch gevoel tussen jou en je liefde opwekt. Geen inspiratie? Op Spotify bestaat een populaire lijst met ‘valentijnsliedjes'. Denk er in ieder geval over na en stem het volume af op de stemming waarin je verkeert.