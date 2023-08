73 wasmachines voor kleine huishoudens getest, deze twee wassen het beste

Hoe je het ook wendt of keert, wassen moet je. Tenminste, als je wilt dat je kleding en ander textiel schoon en fris blijft. Het is daarom handig er rekening mee te houden voor hoeveel personen je gemiddeld de was doet. Want een wasmachine blijkt het beste schoon te wassen als de trommel goed gevuld is.

Heb je een huishouden dat uit vijf personen of meer bestaat, dan heb je een wasmachine nodig met een vulgewicht van negen kilo of meer. Is je huishouden kleiner, tot en met vier mensen, dan is een trommel met een vulgewicht van zeven of acht kilo voldoende.

De Consumentenbond test wasmachines onder meer op schoonwassen, energieverbruik, geluid en gebruiksgemak. Totaal zijn er zo’n 160 wasmachines getest die op dit moment redelijk tot goed verkrijgbaar zijn. Van die geteste exemplaren zijn er 73 geschikt voor gezinnen bestaande uit maximaal vier personen.

Een wasmachine van Bosch is Beste uit de Test. Een machine van Siemens is zowel Beste uit de Test als Beste Koop.

NB: er komen meer wasmachines als Beste uit de Test. Wij lichten hier 2 wasmachines uit, die op dit moment de laagste prijs hebben.

Beste uit de Test én Beste Koop: Siemens WM14N076NL

© Consumentenbond

De Siemens WM14N076NL uit de iQ300-serie centrifugeert met 1400 toeren. Met de optie Vario Speed kun je enkele wasprogramma’s verkorten.

Hij spoelt de synthetische was uitstekend en wast synthetisch wasgoed en katoen goed schoon. En centrifugeren doet deze Siemsens ook goed.

De bediening is duidelijk en prettig. Als deze machine aan het wassen is, krijg je veel en duidelijke informatie, zoals hoe lang het nog duurt voor het programma is afgelopen.

Een paar minpuntjes zijn er ook. Het programma voor synthetische spullen duurt lang, het katoenprogramma verbruikt veel energie en hij verbruikt veel water.

Beste uit de Test: Bosch WUU28T20NL

© Consumentenbond

Deze Bosch WUU28T20NL uit de serie 6 centrifugeert, net als de machine van Siemens, met 1400 toeren. Hij is wel zo’n 150 euro duurder.

De hoeveelheid water wordt afgestemd op de hoeveelheid was in de trommel. Ook kun je een kleine was in een half uur wassen. Met het HygiënePlus-programma kun je bacteriën uit je was verwijderen.

Deze Bosch doet precies wat je van een wasmachine mag verwachten. Hij wast heel goed schoon. Dat klinkt als een open deur, maar dat is het niet. Niet alle geteste wasmachines blijken even goed te zijn in schoonwassen.

Zowel het programma voor katoen als het programma voor synthetisch wasgoed doet het goed. Daarnaast spoelt het synthetische programma ook nog eens zeer goed en het wast energiezuinig bovendien.

Zijn er dan geen minpuntjes? Jawel. Het goed spoelende en energiezuinige synthetische programma duurt best lang. En als je katoen wast, verbruik je relatief veel energie.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.