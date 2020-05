Aannemer failliet, maar je huis niet af? Zo kun je je er tegen wapenen

‘Juist in deze tijd’ verruilden Wim (59) en zijn vrouw hun huis voor een apparte­ment en kochten een camper

1 mei De camper lijkt populairder dan ooit, maar kopen durven we (nog) niet. De regels zijn te onduidelijk en een camper is duur. Maar de coronacrisis houdt Wim Steenbergen (59) en zijn vrouw Ingeborg uit Zutphen niet tegen. Ze verkochten hun huis en namen er een appartement plus nieuwe camper voor in de plaats.