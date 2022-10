Aantal woninginbraken voor het eerst in jaren gestegen: zo vaak was het in jouw gemeente raak

Dat blijkt uit een analyse van het ANP op basis van politiecijfers. In de periode van januari tot en met september werden er 17.300 woninginbraken geregistreerd. In diezelfde periode vorig jaar ging het nog om 16.100 gevallen.

De stijging heeft te maken met de coronamaatregelen, zegt de politie. Vanwege de maatregelen werkten veel mensen thuis en lag het aantal woninginbraken uitzonderlijk laag. ,,Toen begin 2022 de maatregelen verdwenen, nam het aantal inbraken ook weer toe. We zitten nu iets lager dan in pre-coronajaar 2019 rond dezelfde tijd", zegt Sybren van der Velden, specialist woninginbraken bij de politie. ,,Maar het gaat naar verwachting alsnog om ruim 25.000 woninginbraken dit jaar.”

Het aantal woninginbraken daalde juist flink de laatste jaren. Zo ging het in 2016 nog om dik 50.000 geregistreerde inbraken. Relatief gezien werd dit jaar het vaakst ingebroken in gemeenten die bekendstaan om hun welvarende inwoners, zoals Blaricum en Bloemendaal. In deze twee gemeenten ging het om 24 inbraken per 10.000 inwoners. In grote steden als Utrecht en Amsterdam ging het om 14 inbraken per 10.000 inwoners.