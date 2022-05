Alles wat je (niet) wilt weten over de hybride warmtepomp

Wat wil het kabinet?

Het kabinet wil dat vanaf 2026 de hybride warmtepomp de standaard wordt als de cv-ketel aan vervanging toe is, zo maakte het vanmorgen bekend. Het stelt hiervoor jaarlijks 150 miljoen euro aan subsidies ter beschikking. In goed geïsoleerde woningen kan ook direct worden overgestapt op een volledig elektrische warmtepomp, die helemaal geen aardgas gebruikt. Daarnaast maken gemeenten plannen om wijken aan te sluiten op een warmtenet, een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt. Dan is er in huis geen eigen cv-ketel meer nodig. In Nederland zijn zo’n 400.000 woningen aangesloten op een warmtenet.