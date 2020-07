Als Harry z'n huis niet snel 2,5 meter opschuift, krijgt hij 2 ton boete

video Heijmans bouwt baanbreken­de XS-huizen van hout: topklimaat en geen galm

14 juli Is het een tinyhouse op groot formaat of een volwaardig woonhuis maar dan in mini-uitvoering? Projectontwikkelaar Heijmans bouwt in Amersfoort tien woningen van 3,6 meter breed. De bouwconstructie is baanbrekend voor de woningbouw.