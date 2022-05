Als je een warmtepomp aanschaft, krijg je 30 procent subsidie: waar of niet waar?

De quiz met zes vragen hieronder geeft inzicht in een aantal belangrijke ontwikkelingen en het effect van maatregelen die je huis energiezuiniger kunnen maken. Test je kennis!

Als je meedoet, maak je kans op twee gratis kaarten voor Huis & Energie, de beurs voor duurzame energie en duurzaam wonen die van vrijdag 10 tot en met zondag 12 juni plaatsvindt in de Brabanthallen in Den Bosch. Op de beurs zitten adviseurs van Milieu Centraal klaar om te vertellen hoe je je energierekening kunt verlagen. Ook de overheid is vertegenwoordigd om informatie te delen.