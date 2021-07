Amsterdamse gezinswoning van 5 ton wordt dubbele waard na splitsing: 'Geen idee meer wie er woont’

Liesbeth Schreiner wijst ze één voor één aan, de woningen aan de overkant van de Valutaboulevard die ten prooi zijn gevallen aan investeerders. Tot een jaar of vijf geleden woonden er alleen nog gezinnen tegenover haar. Specifieker: per woning woonde er een gezin. Maar in 2017 begon het: eerst werd nummer 19 ‘verkamerd’. Het huis dat vier verdiepingen telt werd opgesplitst, zodat er vier huurders in konden. Daarna volgde de rest: inmiddels wonen in het blok in nog maar vier van de elf woningen één gezin, de rest van de huizen is al, of wordt binnenkort gesplitst. Vervolgens worden ze verhuurd voor tussen de 1200 en de 1500 euro per maand, voor een etage van 38 vierkante meter.